Barcelona demana «testimonis» per aclarir la mort del gos per part d'un policia

L'Ajuntament de Barcelona va demanar ahir testimonis directes de la mort d'un gos a trets per part d'un agent de la Guàrdia Urbana que es va produir aquest dimecres. Ho va dir el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, Gerardo Pisarello. Va apuntar que volen «investigar a fons el que ha passat» i que «si cal milloraran els protocols» perquè «l'objectiu principal és que no es torni a repetir». Pisarello va indicar que entén que la ciutadania estigui «afectada», però va fer una crida a la «prudència» perquè de moment només tenen la versió de la Guàrdia Urbana i d'usuaris de les xarxes socials. «Necessitem testimonis directes per saber exactament què va passar», va defensar.

La Comissió de Protecció dels Drets dels Animals (CPDA) del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha demanat a la Guàrdia Urbana que obri una investigació per aclarir el succés. Ahir durant la concentració per protestar contra la mort de l'animal es van produir moments de tensió entre els manifestants i els agents.