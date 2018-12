Els CDRs tallen dos cops la Diagonal entre crits de «tombem el règim»

La vigília del 21-D es va tancar sense incidents de gravetat però amb les primeres escenes de tensió entre els Mossos d'Esquadra i els convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDR). Cap de les protestes va evitar que es duguessin a terme els dos actes previstos a què van acudir amb relativa normalitat membres de tots dos executius: la reunió entre els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra al Palau de Pedralbes i el sopar organitzat per Foment del Treball. La policia de la Generalitat va assegurar sense problemes l'entrada i sortida dels membres del Govern, primer al Palau, i posteriorment a l'Hotel Sofia. Els Mossos únicament van haver d'intervenir per recuperar el control de l'avinguda Diagonal quan es van produir talls intermitents per part dels CDR. També van haver d'allunyar manifestants que es van acostar a protestar a l'hotel, sense que es visquessin incidents més enllà d'empentes, esbroncades i crits contra la presència del Govern.

Les protestes d'ahir al vespre són l'avantsala de les mobilitzacions, les dimensions de les quals encara es desconeixen, que es viuran avui amb epicentre a la Llotja de Mar i que està previst que finalitzin amb la manifestació unitària de l'independentisme pel centre de Barcelona. El Govern català va anunciar que no anirà a cap de les protestes que convertiran la jornada en un dia amb «dificultats excepcionals» a Barcelona, però també a altres punts de Catalunya.

Les grans infraestructures de la capital, l'aeroport del Prat i el Port, seran víctimes d'aquesta excepcionalitat. Desenes de passatgers van optar per traslladar-se ja a la nit d'ahir a les terminals de vol per por als bloquejos a les carreteres. El Port, per la seva banda, va activar alternatives per accedir al recinte entre les sis del matí i les tres de la tarda davant el dispositiu de seguretat a la zona. També es van ajornar activitats avaluables a les universitats amb campus a Barcelona -la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Pompeu Fabra (UPF)- davant les crides de sindicats i col·lectius estudiantils a la vaga per el Consell de Ministres. L'Ajuntament va demanar també als barcelonins que recorrin a la bicicleta o a desplaçar-se a peu davant la previsió de problemes greus de mobilitat a tota la ciutat.

L'edifici històric escollit pel Govern, amb reticències dels Mossos i el Govern, per acollir la reunió del Govern és el lloc cap al qual derivaran gairebé totes les manifestacions. En concret, les convocades pels CDR, que intentaran envoltar l'edifici, que estarà custodiat per més d'un miler d'agentes. Els CDR han organitzat tres columnes que discorreran des de dos quarts de nou del matí des de tres punts -Urquinaona, Colón i el passeig de Lluís Companys - fins a desembocar davant de la Llotja. Les marxes avançaran fins trobar-se cara a cara amb el dispositiu ideat pels Mossos en col·laboració amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que per primera vegada treballen conjuntament al mateix Centre de Coordinació instal·lat al Departament d'Interior.

L'edifici de la Llotja estarà protegit per una doble corona policial. La primera barrera, la més propera als manifestants, estarà situada a uns 500 metres. Aquí es distribuiran agents de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos. En el perímetre més proper a l'edifici, serà la Policia Nacional la que desplegui membres de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP). Els Mossos també mantindran tancat durant tot el dia al parc de la Ciutadella per evitar que cap de les manifestacions finalitzi davant del Parlament.

A les seves portes, Òmnium, recolzada per ERC i PDeCAT, també celebraran un acte paral·lel al Consell, a tot just 600 metres de la Llotja. Tot i l'efervescència de la jornada, el Parlament sí que tindrà activitat després que així ho confirmessin Ciutadans i PP. Els diputats del partit taronja mantindran una reunió amb el president del partit, Albert Rivera, i els del PP una reunió interna amb roda de premsa posterior.

Pel que fa a les protestes d'ahir, els manifestants independentistes que es van concentrar per protestar per la presència del president del Govern central i altres ministres a la gala de Foment van donar per desconvocada la mobilització cap a un quart de deu de la nit. Unes 200 persones s'havien concentrat davant de l'Hotel Sofia, on va tenir lloc l'acte, després d'haver tallat dues vegades durant uns pocs minuts l'avinguda Diagonal. Nombrosos agents de la Brigada Mòbildels Mossos d'Esquadra es van desplegar per la Diagonal i davant de l'hotel, encerclat per tanques, per impedir que els manifestants s'hi apropessin.

Abans de la gala, els dos governs havien participat en una cimera al Palau de Pedralbes, on ja s'havien concentrat desenes de persones per protestar per la presència de l'executiu espanyol a Barcelona. Després, la protesta es va traslladar uns metres més endavant de la Diagonal, a l'altura de l'Hotel Sofia, on els manifestants van tallar uns minuts aquesta via, fins que els Mossos d'Esquadra els van obligar a situar-se als laterals sense que en cap moment hi hagués enfrontaments. Al cap de pocs minuts, van protagonitzar un segon tall a la mateixa zona mostrant pancartes amb els lemes «Tombem el règim» i «Governem-nos» i cridant consignes a favor dels polítics independentistes a la presó.