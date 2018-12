Diputats del PSOE titllen d'«error» que Sánchez accepti una «minicimera»

La decisió del Govern de Pedro Sánchez d'acceptar una «minicimera» entre l'Executiu català i el Govern central a Barcelona va ser qualificada per alguns diputats socialistes com un «error» per part del president. Van argumentar que aquest format només es dona entre estats i Catalunya no ho és, tot i que van considerar que forma part de l'estratègia i les contrapartides per aconseguir l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019.

La decisió del Govern va ser vista com un «error» per alguns diputats socialistes que consideren que la interpretació d'una «cimera» entre governs que fa l'Executiu català és la correcta. «Els independentistes s'han sortit amb la seva», consideren. Fonts socialites van explicar que el format final és el que s'utilitza a les cimeres entre dos estats i consideren que obrir la mà a una reunió entre dos governs entra dins del «principi d'acceptació» de la sobirania que reclama la Generalitat per a Catalunya.

Per part seva, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va afirmar que la reunió de Sánchez amb el president de la Generalitat, Quim Torra, mostra que el cap de l'Executiu central està «més a gust parlant amb els separatistes que amb els constitucionalistes», als quals «abandona».

Paral·lelament, la direcció nacional del PP i parlamentaris del grup popular van carregar durament contra la «minicimera», una cita bilateral que veuen «humiliant» i una «nova claudicació» del Govern davant els «seus socis» independentistes. La portaveu del grup popular al Congrés, Dolors Montserrat, va censurar que Sánchez rebi Torra «en una minicimera amb honors d'Estat, mentre Catalunya és presonera d'ell».