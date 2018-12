França recomana no viatjar a Catalunya

Les autoritats dels Pirineus Orientals, a la Catalunya Nord, recomanen als ciutadans francesos que evitin moure's per les fronteres i viatjar a Catalunya.



El diari l'Indépendant posa de manifest que les autoritats franceses que, sobretot els vehicles pesats, s'abstinguin d'utilitzar les vies on s'estan portant a terme talls i protestes per part dels independentistes catalans i, a més, tenint en compte que en territori francès encara està actiu el moviment "armilles grogues".



Per dissabte s'espera una gran mobilització per part d'aquest col·lectiu a l'A9 al Voló.



Aquest matí també s'està portant a terme una acció per part dels "armilles grogues" que s'estan desplaçant cap al Pertús.