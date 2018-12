L´aeroport del Prat es dirà Josep Tarradellas

El Consell de Ministres que avui es reuneix a Barcelona decidirà que l'Aeroport de Barcelona-el Prat passi a dir-se Josep Tarradellas, en homenatge al qual fou president de la Generalitat.

Fonts del Govern han confirmat que aquest assumpte està en l'ordre del dia de la reunió del Consell que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, presideix a la Ciutat Comtal.

Sánchez ja havia avançat que en aquesta reunió s'aprovarien iniciatives per a Catalunya en matèria d'infraestructures, inversions i alguna de caràcter "simbòlic". En aquest últim àmbit s'emmarca la decisió de canviar la denominació de l'aeroport del Prat.

A més, està previst aprovar diverses autoritzacions de contractes d'obres en carreteres de Catalunya per valor d'uns 112 milions d'euros, així com una subvenció de 350 milions dedicats a la formació de treballadors. Alhora, es donarà llum verd a l'augment del Sou Mínim Interprofessional a 900 euros mensuals i l'augment d'un 2,25% de les retribucions del funcionariat a partir del gener.



Malestar al govern català

El canvi de nom de l'aeroport de Barcelona-El Prat per Josep Tarradellas ha molestat la Generalitat. Fonts de Palau han explicat que l'executiu de Quim Torra està molest per les "formes" i per no estar "consensuat" entre els dos governs.

Així, des de la Generalitat esperen que el Consell de Ministres faci marxa enrere i que, finalment, no aprovi el rebateig del nom de l'aeroport. Segons les mateixes fonts, el Govern sabia que l'executiu de Pedro Sánchez volia canviar el nom però va replicar que no ho fessin de manera unilateral. Tot i això, avui el president espanyol ha informat de la modificació a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i al batlle del Prat, Luis Tejedor Ballesteros.

Des de Palau asseguren que no es té res en contra del president Tarradellas -que batejaria el nom de la infraestructura-, i que es tracta d'una qüestió de formes i de respecte. El Govern, a més, subratlla que hi ha comissions de nomenclàtor que gestionen aquests temes "delicats".