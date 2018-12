En directe: Centenars de persones es concentren davant la subdelegació del govern a Girona

Bloqueig en infraestructures bàsiques, una vaga general parcial, una marxa lenta "massiva" de cotxes a la ciutat de Barcelona, una gran manifestació, o són algunes de les accions que diferents col·lectius han anunciat per aquest divendres 21 de desembre per protestar contra la celebració a Barcelona del Consell de Ministres. De moment, el matí és especialment complicat per la mobilitat a les comarques gironines (hi ha problemes en una dotzena de carreteres i s'ha interromput el trànsit de trens entre Bordils i Flacà) i en els accessos a Barcelona.



Segueix aquí el minut a minut de totes les mobilitzacions:





12.30 h

Centenars de persones es concentren davant la subdelegació del govern a Girona

La concentració davant la subdelegació del govern | Laura Fanals

12.00 h

Els Mossos desallotgen l'autopista

10.20 h

Càrregues policials a Barcelona

Antiavalots a Barcelona | ACN

10.00 h

Barricades amb pneumàtics, fogueres i fogons per aguantar durant hores el tall de l'AP-7 a Girona

https://manager.renr.es/manager/ckeditor/Algunes%20de%20les%20persones%20que%20tallen%20l'AP7%20a%20Girona%20%7C%20ACN

09.50 h

Un detingut a Via Laietana amb material per fer un artefacte incendiari

09.20 h

Normalitat a les carreteres de l'Alt Empordà

09.15 h

Restableixen la circulació de trens

09.10 h

Sánchez i Colau esmorzen abans del consell de ministres

09.00 h

Trànsit registra un 53% menys de vehicles d'entrada a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 6 i les 8

08.20 h

Actualització - Carreteres tallades AP-7: a Sils en sentit Barcelona, i a Girona en dos sentits de la marxa N-II: a Medinyà, Fornells i Bàscara C-25 a Santa Coloma de Farners i Campllong C-66 a Palol C-66 a Celrà C-31 a Ullà i Verges C-37 a la Vall d'en Bas C-65 a Llambilles Gi-623 entre Ventalló i Saus (pas alternatiu) GI-634 a Verges AP-7 a l'Ampolla Talls intermitents en alguns dels principals accessos a Barcelona L'autovia Banyoles-Girona tallada a Palol





07.40 h Suspenen el transport escolar al Baix Empordà Davant els problemes de mobilitat, el transport escolar ha quedat suspès al Baix Empordà.



Carretera tallada



07.00 h

Tallen la via del tren entre Flaçà i Bordils Un incendi al mig de la via ha obligat a tallar la via de tren entre Bordils i Flaçà per un incendi a la via. Un tren de la RG1 s'ha hagut d'aturar i el trànsit ferroviari està interromput.



07.15 h

Tallen l'AP7 a Girona Unes 500 persones han tallat l'autopista AP-7 al seu pas per Girona, concretament a l'alçada de Girona Oest en els dos sentits de la marxa. Porten pancartes amb el lema 'Implementem la República - Desbordem-los'



El tall de l'AP-7 a Girona Oest - Raquel Gironès





07.00 h

Tallen la N-II a Bàscara Diverses persones han tallat fa uns minuts la carretera N-II al seu pas per Bàscara. Han posat diversos elmenents al mig de la calzada i hi han calat foc.







06.20 h

Tallen les rondes de Barcelona i altres accessos a la capital catalana

Unes cinquanta persones han tallat poc després de les 6 del matí la Ronda Litoral (B-20) en tots dos sentits a l'altura de Montjuïc. La situació ha produït moments de certa tensió amb els conductors i els Mossos estan desviant el trànsit. Les protestes també afecten la Ronda de Dalt (B-10) a l'altura d'Esplugues per una concentració i a Cornellà en tots dos sentits. Tampoc es pot circular per un tall a B-23 a Sant Joan Despí de sortida de Barcelona.





06.00 h

Una desena de carreteres tallades

Les protestes amb motiu de la celebració del Consell de Ministres a Barcelona han començat pocs minuts abans de les sis del matí amb talls a diverses carreteres. A hores d'ara, aquestes són les carreteres que han tallat els CDR:

AP-7 a l'altura de l'Ampolla en els dos sentits de la marxa C-16 a Manresa en sentit sud C-65 a Llambilles C-25 a Campllong C-58 a Vacarisses C-31 a Verges N-II a Figueres

Els talls s'han fet cremant pneumàtics i, en el cas de la C-58 a Vacarisses, per un arbre que han tallat per impedir la circulació





21.30 h

Govern i Moncloa aposten per un diàleg que "vehiculi una proposta política d'ampli suport" La Generalitat i la Moncloa han pactat un comunicat conjunt després de les tres trobades d'aquest dijous a la tarda al Palau de Pedralbes (Barcelona). Els dos executius aposten per un diàleg que "vehiculi una proposta política d'ampli suport a la ciutadania catalana", després de constatar que hi ha un "conflicte" sobre el futur de Catalunya. Així ho ha explicat la portaveu del Govern, Elsa Artadi, en una roda de premsa posterior, i també ho ha subratllat la ministra Meritxell Batet, en una altra compareixença més tard. Més informació...

