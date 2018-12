Torra agraeix «haver pogut parlar de tot» i Sánchez fa una crida a l'«autocrítica de tots»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va agrair al cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, que hagi accedit a «parlar de tot» en la trobada que van mantenir a Barcelona, i li va demanar un «pacte d'Estat» per «desfranquitzar» Espanya i «aïllar l'extrema dreta». «President, crec que el que hem decidit d'emplaçar-nos en el diàleg per trobar una solució democràtica, que els dos governs hem compartit, em sembla una idea essencial de la reunió que hem tingut, i en la qual li agraeixo que hàgim pogut parlar de tot», va assegurar Torra dirigint-se al president del Govern.

Torra va aprofitar l'ambient empresarial per reclamar al Govern central algunes inversions pendents a Catalunya en matèria d'infraestructures, com les referents al Corredor Mediterrani. Per al president de la Generalitat, els «incompliments» de l'Estat són una de les qüestions que «amenacen» la bona marxa de l'economia catalana, juntament amb «el relat d'inestabilitat» que es fa sobre Catalunya, que perjudica la seva imatge a nivell internacional.

El president de la Generalitat també va fer una proposta molt concreta: la derogació del decret que facilita el trasllat de seus, que va aprovar el Govern de Mariano Rajoy després del referèndum de l'1 d'octubre de 2017.

Per part seva, Sánchez va emplaçar les forces parlamentàries a aprovar el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat pactat entre el PSOE i Podem i va reivindicar l'autocrítica: «Tots hem d'aprendre dels nostres errors». Sánchez, que es va comprometre a finalitzar el Corredor Mediterrani, va demanar el suport als seus Comptes per fer-ho possible i va destacar la necessitat de «parlar del que li importa a la ciutadania, de la seva quotidianitat, i reduir la conflictivitat entre institucions». El cap de l'Executiu va defensar «obrir una nova etapa en la qual la confrontació doni pas a la concòrdia», i va reivindicar el «diàleg» davant la «gesticulació i el soroll».

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar als presidents espanyol i català que «enraonin», en el sentit de «parlar raonant» i «d'aquell parlar que apropa i obliga a l'empatia». L'alcadessa va fer una crida a un diàleg «honest i sincer».