Àmplia protesta gironina pels detinguts al llarg de la jornada

A la tarda, una altra manifestació convocada pels CDRs va reunir centenars de persones que van sortir de la subdelegació del govern, van dirigir-se a la delegació de la Generalitat –que van empaperar i pintar– i finalment va dirigir-se a la comissaria dels Mossos de Vista Alegre, on tenien la intenció de protestar contra les detencions produïdes al llarg del dia a la resta del país. Tot i això, un cordó policial els va impedir l'accés al carrer de la comissaria, de manera que els manifestants es van concentrar al carrer del Carme. Malgrat que inicialment van anunciar que es quedarien allà fins que es deixessin en llibertat tots els detinguts, poc abans de les vuit del vespre van dissoldre la manifestació.

Igual que al matí, la concentració va començar davant la subdelegació del govern, però en aquest cas la presència policial era major. Segons la Policia Local, hi havia un miler de persones. Els participants van començar amb crits de «llibertat presos polítics», «no hi som tots, falten els presos», «els carrers seran sempre nostres» o «fora les forces d'ocupació». Es van viure alguns moments de tensió quan un grup reduït de participants van llançar pintura i ous contra els agents, però la resta dels manifestants els van aturar amb crits de «som gent de pau».

Tot seguit, la comitiva es va dirigir cap a la delegació de la Generalitat, per protestar contra les actuacions dels Mossos d'Esquadra i per demanar al govern català que faci efectiva la república. Pel camí es podien escoltar crits d'«Esquerra i Convergència, se'ns acaba la paciència» i en un manifest els CDRs van reivindicar de nou l'esperit de l'1 d'octubre. A la delegació, van enganxar un gran cartell criticant la reunió Sánchez-Torra, on es podia llegir: «Ni pactes ni renúncies, república ja». També es va fer una pintada demanant la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch.

A partir d'aquí, els manifestants van anunciar que es dirigien cap a la comissaria dels Mossos d'Esquadra per exigir l'alliberament de tots els detinguts al llarg del dia. Diverses furgones dels Mossos, tanmateix, els van impedir l'accés al carrer de la comissaria de Vista Alegre, i es va formar un cordó policial per a barrar-los el pas.

La multitud, doncs, es va acumular al carrer del Carme, des d'on van anunciar que es pensaven quedar allà fins que no sortissin en llibertat tots els detinguts. Es van viure alguns moments de tensió amb els Mossos, a qui els manifestants van llençar avions de paper. Al final, però, la comitiva es va anar diluint i cada cop hi havia menys gent, fins que poc abans de les vuit del vespre els convocants van anunciar que dissolien l'acte i van demanar a tothom que tornés cap a casa. No es van produir, doncs, incidents.