Barcelona demana la il·legalització de la Fundació Francisco Franco

El ple de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar, amb els vots a favor de BComú i PSC i els vots en contra de Cs i el PP, una proposta impulsada pels comuns per demanar al Govern la il·legalització de la Fundació Francisco Franco i rebutjar l'obertura d'una delegació de l'entitat a la ciutat. Encara que havien expressat el seu suport a la moció, els grups i regidors independentistes no van votar perquè es van absentar del ple per sumar-se a les mobilitzacions per la celebració del Consell de Ministres a la Llotja de Barcelona.

En la defensa de la proposició, el tinent d'alcalde de Drets de la Ciutadania, Jaume Asens, va argumentar que no es pot «normalitzar l'existència de l'única entitat europea que reivindica una dictadura», ja que «a Europa això seria il·legal». Asens va assenyalar que la il·legalització de la Fundació Francisco Franco és una qüestió d'«higiene democràtica, decència i regeneració» per «intentar assemblar-se a la resta de democràcies de la Unió Europea».

De la seva banda, la portaveu de Ciutadans, Marilén Barceló, va assegurar que el seu partit, que es va abstenir en la votació, està «disposat a obrir el debat d'il·legalitzar institucions que enalteixen dictadors», però vol que el «debat s'obri per a tots» i no es faci per «amagar la mala gestió de l'Ajuntament».

La representant del PSC, Carmen Andrés, va destacar que la il·legalització de la Fundació «és un acte de justícia i reconeixement» perquè l'entitat en si mateixa és una «vulneració dels drets reconeguts per les persones que van patir les conseqüències del franquisme».

Andrés va considerar preocupant «que Ciutadans i el PP s'abstinguin en una qüestió com aquesta» i es va preguntar si el candidat a l'alcaldia de Barcelona i exprimer ministre francès, Manuel Valls, «que diu ser socialdemòcrata, està a favor o en contra de la il·legalització d'aquesta Fundació d'extrema dreta i amiga de Le Pen».



El PP no ho veu una prioritat

Des del Partit Popular, Javier Mulleras va posar en dubte que la il·legalització de la Fundació «sigui una prioritat dels barcelonins, ja que mentre es parla d'aquesta fundació, no es parla de la seguretat, l'habitatge o les desigualtats a Barcelona».

Per al PP, «la moció és una cortina de fum per tapar les deficiències de la gestió de l'Ajuntament de Barcelona», tot afegint que el grup popular «està en contra de tots els totalitarismes: els històrics, els de Maduro, els de Corea del Nord i els d'ETA».