Els CDRs tallen durant cinc hores l'AP-7 a Girona al crit de «Visca la república»

Més de 300 persones van tallar ahir l'autopista AP-7 a Girona durant més de cinc hores. Al crit de «Visca la república», els manifestants van envair a primera hora del matí la via, a l'altura de la sortida Girona oest, en protesta per la celebració del Consell de Ministres que es va fer a Barcelona. Tot i que es preveia que la concentració s'allargués fins passada la tarda, els Mossos d'Esquadra van desallotjar els manifestants al migdia.



Estaven convocats pel Comitè de Defensa de la República (CDR) de Girona a les sis del matí a l'aparcament de la Copa. Sense saber a on anaven, van repartir-se entre una quarantena de cotxes i van començar a seguir a un furgoneta que marcava el pas. Anaven equipats amb armilles grogues, en clar homenatge a les protestes de França.





Mentrestant, l'estació del TAV estava blindada pels Mossos d'Esquadra . Aquest cop, però, tallar les vies del tren no era l'objectiu dels CDRs. Aquesta vegada es dirigien a l'autopista. Amb els cotxes aparcats al polígon de Domeny, els manifestants van caminar uns 200 metres fins a arribar al punt d'encreuament entre l'autopista i el pont de Taialà.Al voltant de les 7 del matí, els manifestants van envair la carretera gràcies a una comitiva de cotxes que va iniciar a uns metres més amunt de l'autopista una marxa lenta per frenar el trànsit i permetre els CDRs tallar la carretera. Els manifestants van saltar les tanques protectores del voral iTambé van estendre. Minuts més tard van tallar el sentit sud de la via.Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diferents patrulles dels Mossos d'Esquadra, els quals van intentar dialogar amb algun representant dels CDRs però no van obtenir resposta. Tot i això, es van quedar controlant des de la distància la concentració mentre els manifestants cridaven «fora les forces d'ocupació». Per altra banda, els agents van fer recular els vehicles que s'havien quedat atrapats per la protesta i els van permetre sortir per Girona oest. Tot i això, una desena de camions van decidir esperar, ja que les vies alternatives a l'autopista estaven també tallades pels CDRs.A mig matí,que entonava l'Estaca i partits de futbol. Tot i que en molts punts de les comarques gironines els talls de carretera s'anaven aixecant, els manifestants de Girona expressaven la seva voluntat de quedar-se a fer una arrossada popular. També van pintar sobre l'asfalt de la carretera la paraula «ingovernables» i van penjar des del pont una pancarta que deia: «Cap més dia a la presó».Entre els 300 manifestants hi havia en Carles, que venia de Mataró per «deixar clar que n'estem farts que ens vinguin a provocar, aquest cop amb una reunió de ministres a Barcelona». El seu amic, en Xevi, explicava que «havien preferit venir a donar suport a Girona perquè a les manifestacions de Barcelona ja es preveia molta gent».Entre els joves manifestants, que eren la majoria, hi havia l'Aina. «Venim a queixar-nos per tot el que va passar fa un any, quan van convocar unes eleccions i ens van imposar el 155. Ara a sobre tenen la pocavergonya de venir a Barcelona, a la nostra terra, a riure's de nosaltres un any després de tot el que van fer», explicava., però, la concentració va acabar amb l'arribada d'una vintena de furgonetes amb un. Els antiavalots van traspassar la barrera de pneumàtics dels CDRs i van fer passar els manifestants a l'altra banda del voral i recular fins que els mateixos activistes van acabar dispersant-se. «La concentració ha estat un èxit, és hora de marxar cap a la manifestació de la subdelegació del govern», explicava per megafonia una portaveu del CDR. Tot i això, alguns manifestants es mostraven reticents a marxar.Durant el desallotjament es van viure. «Som gent de pau», «1-O ni oblit, ni perdó», «el nostre conseller és a la presó» i «els carrers seran sempre nostres» són algunes de les consignes que cridaven els manifestants mentre la policia els desallotjava fins a Germans Sàbat.Paral·lelament, diferents operaris treballaven per restablir la circulació a l'autopista. Van retirar els obstacles de la calçada i van apartar les tanques vinclades pels manifestants. A la una del migida es va reprendre la circulació.