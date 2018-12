Ciutadans i PP carreguen contra Sánchez per la reunió amb Torra

El líder de Cs, Albert Rivera, va opinar que el president de la Generalitat, Quim Torra, és «l'inductor» de «l'enfrontament» d'ahir a Barcelona, que «ha segrestat» Catalunya per «destruir» Espanya, i veu «humiliant» que Pedro Sánchez hagi «claudicat davant els separatistes».

En roda de premsa al Parlament, on es va reunir amb el grup parlamentari de Ciutadans, Rivera va exigir a Sánchez que apliqui ja el 155 a Catalunya i convoqui immediatament eleccions generals davant la situació de «conflicte» i «d'enfrontament» que hi ha, segons el seu parer, a Catalunya.

Rivera, que feia temps que no visitava la Cambra catalana de la qual va ser diputat durant diversos anys, va qualificar la jornada d'avui de «trista», i va expressar la seva «indignació» i «preocupació» perquè, va dir, els «demòcrates no es mereixen passar por, i menys, per culpa dels seus governants». La líder del partit taronja a Catalunya, Inés Arrimadas, va assegurar que aquest context justifica plenament que el seu partit hagi presentat una querella contra tot el Govern –la van anunciar dimecres, però no s'ha formalitzat fins ahir–, abans fins i tot que succeís cap disturbi.



Trencar la sobirania nacional

Per la seva banda, el líder del PP, Pablo Casado, va acusar Sánchez de cometre «un acte de traïció a Espanya» després de la seva reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, perquè, al seu entendre, el diàleg que planteja és la negociació de «quan i com es trenca la sobirania nacional». Per tot això, va sol·licitar la compareixença «urgent» del cap de l'Executiu davant del ple del Congrés perquè expliqui què està «fent amb Espanya a les fosques». «Han intentat disfressar com una apel·lació al diàleg una cosa que és la ruptura de la màxima expressió del diàleg, que és la Constitució, però el que ahir va començar no va ser un diàleg sinó la negociació de la ruptura de la sobirania nacional».

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va qualificar ahir la reunió entre l'Executiu i el govern català com un acte de «normalitat democràtica»,