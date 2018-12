Concentració a Girona a favor de la república i «contra el règim del 78»

Un miler de persones, segons la Policia Municipal, es van concentrar ahir al migdia davant la subdelegació del govern a Girona per demanar la llibertat dels líders independentistes empresonats i reclamar que es faci efectiva la república. L'acte, convocat per l'Intersindical-CSC amb el lema «Plantem-nos davant Sánchez», comptava amb el suport de Girona Vota, el CDR de Girona, la CUP i l'Assemblea de Treballadors per la defensa de les institucions catalanes (ADIC-GIR) i es va dur a terme de forma absolutament pacífica i sense incidents. Després d'una hora de concentració, un grup es va dirigir fins als jutjats de Girona per protestar contra la detenció d'onze persones a Barcelona, cridar consignes contra els Mossos i demanar la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch.

La concentració s'havia convocat a dos quarts d'una del migdia, coincidint amb les dues hores d'aturada de país convocades per l'Intersindical-CSC. Entre els assistents es podien veure moltes estelades i pancartes a favor de la unitat i de l'alliberament dels presos. La convocatòria va obligar a tallar al trànsit la Gran Via Jaume I durant aproximadament una hora i mitja, mentre un cordó policial dels Mossos d'Esquadra protegia l'accés a la subdelegació del govern. Les crides de l'ANC, Òmnium Cultural i els partits polítics a mantenir la calma van funcionar, i la concentració es va dur a terme sense incidents. Més tard també s'hi van afegir els manifestants que havien participat en el tall de l'AP-7 a la sortida de Girona Oest, un cop els Mossos els van haver dissolt.

A primera línia de la concentració es van desplegar dues pancartes on es podia llegir «República catalana, independència és llibertat» i «Tombem el règim del 78» . Durant l'acte de protesta, a més, es va desplegar des del balcó d'un edifici proper a la subdelegació un cartell de tamany gegant on es podia llegir «Cap més dia a la presó».

Els portaveus de les entitats convocants van anar agafant el micròfon per llegir diferents manifestos sobre els motius de la mobilització. Els primers van ser els membres de l'Assemblea de Treballadors per a la Defensa de les Institucions Catalanes (ADIC), que es va constituir després de l'aplicació de l'article 155. Els seus representants van lamentar que, un any després de les eleccions «imposades» i de totes les mobilitzacions que hi ha hagut, «la realitat està molt lluny» dels desitjos independentistes, i van assenyalar que se'ls fa difícil treballar «sense tenir una data a l'horitzó». Tot i això, van expressar el seu compromís amb la defensa de les institucions catalanes fins a la implantació de la república, i van criticar les amenaces de tornar a aplicar l'article 155. «Què es pensen, que amb amenaces ens tornarem autonomistes?», es van preguntar, tot demanant, un cop més, «l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats».

A continuació va ser el torn d'un representant de la Intersindical-CSC, que va criticar durament les polítiques de Sánchez, com ara «les polítiques austericides, un centralista i raquític salari mínim de 900 euros i el manteniment del decret per a la fuga d'empreses», entre altres. De la mateixa manera, van considerar una «provocació» haver celebrat el Consell de Ministres a Barcelona i van advertir de la possibilitat de convocar una nova vaga general.

Des de Girona Vota es va agrair la participació a totes les mobilitzacions, que, segons van indicar, serveixen per «mantenir viva la flama de la protesta i fer saber al món que no estem d'acord amb el que està passant aquí». També van acusar de «covard» el govern espanyol per tenir una actitud «colonialista» –per exemple, amb el canvi de nom de l'aeroport– i, de cara al judici dels presos, van considerar que Espanya «no ha viscut una transició judicial», de manera que serà «un judici a la democràcia».

Finalment, des del CDR de Girona, es va considerar que la jornada d'ahir donava el tret de sortida a una nova etapa de «desobediència massiva» per «trencar el règim del 78» i aconseguir la república. Va ser el CDR, precisament, el col·lectiu que en acabar la manifestació va guiar part dels assistents fins a les portes dels jutjats per protestar contra les detencions a Barcelona. La porta dels jutjats, tanmateix, estava custodiada dels Mossos i, després de plantar-se davant seu i desplegar una pancarta, la protesta es va dissoldre al cap d'aproximadament un quart d'hora.