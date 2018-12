Manifestants a cara descoberta s´enfronten a encaputxats a la Via Laietana

Un grup de membres dels CDRs encaputxats es van enfrontar a empentes amb manifestants independentistes que anaven a cara descoberta i que intentaven impedir que saltessin el cordó policial establert pels Mossos d'Esquadra a la Via Laietana, en el dispositiu policial del 21D. Apostats al costat de les tanques de seguretat, una desena de manifestants, a cara descoberta, estaven intentant contenir un grup d'encaputxats que volia arribar fins al cordó policial.

Periodista agredit

El reporter d'Intereconomía Cake Minuesa va ser agredit per un membre dels Comitès de Defensa (CDR), que li va propinar un cop de puny al nas, en el marc de les protestes convocades contra el Consell de Ministres a Barcelona. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va confirmar a Efe que va atendre el periodista a les 9.35 hores del matí a la plaça Urquinaona de la capital catalana per «contusions lleus al nas» i li va donar l'alta in situ.