Els presos seguiran a l'hospital de Terrassa 4 o 5 dies fins a normalitzar-se

Els quatre polítics presos que ahir van deposar la vaga de fam seguiran almenys quatre o cinc dies més a l'hospital penitenciari de Terrassa, mentre tornen a ingerir aliments en una dieta normal, de manera que previsiblement passin el dia de Nadal ingressats en aquest centre. El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, que és el metge personal d'algun dels presos, va explicar ahir a Efe que «els riscos per a la seva salut estan en aquests moments», per les possibles complicacions que poden patir en els pròxims dies. A l'hospital penitenciari de Terrassa, el personal mèdic farà controls exhaustius de l'estat de salut dels quatre polítics, amb analítiques de sang i orina cada dotze hores i la reintroducció de l'alimentació de forma progressiva. De la seva banda, el doctor Lluís Cabré, membre de la comissió d'experts que el Col·legi de Metges barceloní ha creat expressament per fer el seguiment de la vaga de fam dels polítics presos, va puntualitzar que el procés de reintroducció d'aliments «s'ha de fer amb cura».