El sobiranisme crida a seguir mobilitzat en una protesta multitudinària

Unes 40.000 persones segons la Guàrdia Urbana, 80.000 segons els organitzadors, es van manifestar ahir a la tarda al Passeig de Gràcia de Barcelona en contra del Consell de Ministres del govern espanyol que s'ha celebrat a la capital catalana.

Sota el lema «Tombem el règim del 78», la capçalera de la manifestació va sortir des dels Jardinets de Gràcia en direcció a la Gran Via. Persones amb estelades i pancartes amb missatges com «Pau» o «Llibertat» en anglès van recórrer aquest passeig de Barcelona, en una marxa que va acabar amb parlaments de Marta Torrecillas i Roger Español, víctimes de l'1-O. La manifestació, que no va registrar cap incident, la convocava la Comissió del 21-D, format per l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, els Comitès de Defensa de la República (CDRs), Arran, SEPC, CUP, La Forja, Endavant, IAC, Lluita Internacionalista, JERC, Constituents per la Ruptura, Poble Lliure, Universitats per la República, ISC-CSC, ANJI, Embat i Crida LGTBI, convocants de la concentració a la capital catalana.

La Comissió del 21-D va anunciar «l'inici d'un cicle de mobilitzacions per recuperar la sobirania». En la lectura del manifest unitari en motiu de la manifestació «Tombem el règim» al Passeig de Gràcia de Barcelona, l'actriu Sílvia Bel va assegurar que cal «plantar cara» perquè «no es pot deixar tot en mans dels partits polítics».

«Les institucions no són només dels representants dels partits polítics», assegura el manifest, que assenyala que la sobirania plena només s'assolirà «amb la república catalana».

«Sobren motius per enderrocar el règim del 78», va assegurar Bel, que va criticar que «no és normal» que les institucions no tinguin «capacitat de govern» i va lamentar que Madrid amenaci amb el 155.

Les entitats van censurar que s'hagi «pretès vendre com una reunió de contingut social» un Consell de Ministres que «no és res més que una excusa per justificar un nou desplegament de Policia Nacional i Guàrdia Civil a Catalunya».



«Acte de provocació»

Un «acte de provocació» del govern central que «ha intentat mostrar una cara més amable i que ara mostrarà les seves veritables intencions».

«L'entesa ha estat i serà impossible i, per això, el govern espanyol, independentment del seu color, no farà una altra cosa que intentar imposar la seva llei sota l'amenaça vetllada d'un 155 etern», van afegir, censurant a més la «persecució i repressió» contra el dret de llibertat d'expressió i l'empresonament i «exili» de membres de l'anterior govern.

D'una altra banda, van intervenir també Marta Torrecillas (la votant de l'1 d'octubre que va denunciar tocaments de la Policia Nacional) i Roger Español (qui va perdre la visió d'un ull per un tret d'una pilota de goma aquell dia), els quals van llegir un altre document titllant també de «provocació» la reunió del govern.

Van titllar a més de «broma de mal gust» la proposta de renomenar l'aeroport de Barcelona com Josep Tarradellas; o de mesura «insuficient» el «fer veure que es feia un exercici de reparació de memòria» amb Lluís Companys, expresident català afusellat pel règim franquista.

I van denunciar la «refeta repressiva i punitiva» ahir contra l'exercici de manifestació a Barcelona, amb «pràctiques de cossos policials vulneradores de drets», exigint també «l'alliberament immediat» de les persones detingudes. «Ens manifestem per anar en contra de tota la repressió que ens està fent govern espanyol, pels presos i exiliats i per continuar amb el procés d'independència», va dir a l'ACN en Càndid, de Girona, que va participar a la protesta amb les seves germanes. El manifestant va explicar que es van desplaçar a Barcelona dijous a la nit per estar mobilitzats des de primera hora del matí.