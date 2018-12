Denuncien que un jove ha perdut un testicle per un projectil dels Mossos durant el 21-D

Un jove presumptament ferit durant els aldarulls que es van produir divendres a Barcelona en les protestes per la celebració del Consell de Ministres està ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, on li han extirpat un testicle després de presentar un traumatisme a la zona escrotal, que assegura que li va ser causat per un projectil de foam. Fonts de l'hospital van confirmar que el jove ha estat sotmès a una intervenció per extirpar-li un testicle després d'ingressar divendres, procedent de Mútua de Terrassa, amb un fort impacte a la zona escrotal.

Els metges, que no poden certificar la causa del traumatisme, el van haver d'intervenir i la seva evolució és favorable, fet pel qual podria rebre l'alta hospitalària avui mateix. Els projectils de foam són els substituts de les bales de goma que utilitzen els Mossos d'Esquadra, després que el Parlament acordés prohibir l'ús d'aquest element antiavalots després de les ferides oculars greus que van deixar sense visió diverses persones que van rebre impactes de pilotes de goma.

El Centre per la Defensa de Drets Humans-Irídia va fer una crida per recopilar imatges que provin que un projectil de foam de Mossos d'Esquadra va ferir el jove a qui li han hagut d'extirpar un testicle. L'entorn del jove va assegurar que preveu presentar una denúncia per l'actuació policial quan es recuperi de les ferides, i des dels Mossos d'Esquadra van indicar que no els consten aquests fets.

Per altra banda, els nou detinguts divendres a Barcelona i un a l'Ampolla (Tarragona) en protestes pel Consell de Ministres celebrat a la capital catalana van ser posats en llibertat després d'haver passat a disposició judicial. Un desè detingut a Barcelona va passar a la disposició de la Fiscalia de Menors per tenir menys de 18 anys, i a tots els arrestats a Barcelona els hi atribueixen presumptes delictes de desordres, atemptat a l'autoritat o resistència. Set dels detinguts a Barcelona van ser arrestats a la zona de Drassanes; una altra a Via Laietana i una altra a la plaça Antonio López. L'arrest de dos dels tres detinguts a l'Ampolla va quedar sense efecte divendres, després de ser detinguts per desordres públics i danys.

Per la seva part, el director general dels Mossos, Andreu Martínez, va defensar l'acció policial de divendres per donar resposta a «actuacions per part de grups que són clares i concretes d'hostilitat, d'un alt nivell combatiu i que busquen el contacte directe amb la línia policial». Va explicar que els agents van actuar per recuperar la distància i per dispersar els manifestants quan va ser necessari, sempre com a última opció. En tot cas, va apuntar que es revisaran internament totes les actuacions, com es fa sempre, i va remarcar que «es va obtenir el resultat que s'esperava» amb l'operatiu.



Operatiu complicat

Després de destacar la complexitat de l'operatiu, Martínez va opinar que es va garantir l'equilibri entre la celebració del Consell de Ministres i la llibertat de manifestació. Va dir que la coordinació entre els diferents cossos de seguretat va ser «molt professional» i va celebrar que tothom respectés les competències que li pertoca a cada policia, en el cas dels Mossos la seguretat ciutadana.