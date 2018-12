Detenen un membre de l'Estat Islàmic a Mataró que ha combatut a l'estranger

La Policia Nacional va detenir a Mataró un perillós terrorista que ha combatut en territori estranger de nacionalitat marroquina, M.E.M, per la seva presumpta integració a l'organització terrorista Estat Islàmic. Agents de la Comissaria General d'Informació de la Policia Nacional, en estreta col·laboració amb la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona, van arrestar divendres a Mataró M.E.M, un «perillós» terrorista de 33 anys.

La detenció es va dur a terme gràcies a una Ordre Internacional d'Arrest amb fins d'extradició emesa pel Marroc i amb la col·laboració de la Diréction Général de la Surveillance du Territoire (DGST) i el Centre Nacional d'Intel·ligència.

Segons les investigacions, el detingut havia accedit de forma il·legal al territori espanyol el juny passat i residia a Barcelona a habitatges ocupats per no deixar cap tipus de rastre. Això no obstant, els agents van aconseguir la seva detecció, observant com adoptava en els seus moviments mesures de seguretat seguint el seu ensinistrament, entre d'altres, desfer el camí fet o vigilar el seu entorn a través dels aparadors d'establiments comercials o de portals d'habitatges.

«Aquesta detenció s'emmarca en l'estratègia impulsada per la Comissaria General d'Informació de continuar la lluita contra el terrorisme gihadista més enllà de les nostres fronteres. Una mostra de com afrontar un fenomen delictiu global que requereix un esforç que transcendeix les fronteres i exigeix una sòlida cooperació policial internacional, com l'existent entre Espanya i Marroc», segons la nota del Ministeri d'Interior.

L'operació ha estat dirigida pels Jutjats Centrals d'Instrucció i coordinada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional.