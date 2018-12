Maten un home a trets al mig del carrer a Barcelona

Un home ha mort per arma de foc aquest dissabte a la nit en ple carrer al barri de Sant Andreu de Barcelona, segons han confirmat a l'ACN fonts policials. Els fets han passat cap a les deu de la nit al passeig Santa Coloma, on per causes que es desconeixen un home ha rebut almenys un tret. Fins al lloc s'ha desplaçat una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.

Els fets han passat a la Plaça Baró de Viver, on els veïns han sentit almenys tres trets poc després de les 22:00 hores i han vist un home que havia mort. Alguns veïns han explicat que podria tenir relació amb unes baralles que vindrien de lluny al barri.Desenes d'agents han reforçat la vigilància al voltant de la zona on s'han produït els trets, on alguns veïns conversaven enmig d'un ambient tens. Passada la mitjanit uns plafons tapaven el cos de l'home que ha perdut la vida mentre els agents esperaven l'arribada del jutge perquè fes l'aixecament del cadàver.