Cinc detinguts després d'una protesta per la mort de Sota

Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres a la nit cinc persones després d'una protesta a la plaça Espanya de Barcelona per la mort de la gossa Sota el passat 18 de desembre, abatuda pels trets d'un agent de la Guàrdia Urbana. Unes 3.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, van protestar per la mort de la gossa a trets per part d'un agent de la policia local barcelonina, que va disparar a l'animal després de rebre una mossegada al braç.

Uns 200 concentrats van tallar el carrer i una trentena de persones van ser desallotjades per la força pels Mossos d'Esquadra, que van carregar amb duresa després que els manifestants bolquessin contenidors i calessin foc a un d'aquests.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va demanar «proves documentals i testimonis» que presenciessin el moment en què un agent de la Guàrdia Urbana va disparar el dimarts a una gossa. En un missatge al Facebook, l'alcaldessa va explicar que totes les imatges que han vist fins al moment són posteriors a l'episodi i va assegurar que s'estan rastrejant les càmeres dels voltants.