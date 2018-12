La paraula diàleg s'obre pas en el Procés

Dies després de la reunió a Barcelona entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, que buscava un acostament de postures entre els dos governs, la paraula diàleg comença a obrir-se pas en la situació política catalana. Ho va expressar clarament ahir Pedro Sánchez en una entrevista a La Vanguardia en la qual va demanar al Govern català que passi «de la proclama de voluntat de diàleg al diàleg real» entorn d'una taula amb la resta de forces parlamentàries i va valorar positivament la creació de la taula de diàleg que, segons ell, transcendeix la dinàmica de blocs.

Sánchez va retreure «la falta d'oposició d'Estat de la dreta», a la qual va acusar de confondre desgastar el Govern amb desgastar l'Estat. També va admetre que ara la situació no és la mateixa que va portar a l'aplicació del 155 i va defensar que els qui defensen un 155 perpetu «al qual aspiren és a perpetuar la crisi a Catalunya», després del que va apostar per consolidar espais de diàleg, de confiança i lleialtat institucional.

El president del Govern central va defensar que els acords dels quals va parlar en la seva reunió amb el president de la Generalitat «només podran veure's materialitzats amb uns Pressupostos de l'Estat», i va afirmar que sense aquests no es podrà realitzar el compliment dels compromisos sobre els Mossos d'Esquadra. A més, va destacar que la solució a la crisi política de Catalunya «ha de passar pel referèndum de la societat catalana», fet pel qual va defensar que el primer que s'ha de fer és articular una reforma de l'Estatut.

Paral·lelament, la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va dir al cap de l'Executiu central que després de la reunió de dijous a Barcelona no pot continuar navegant entre dues aigües i haurà de decidir «si mana ell o segueix sent una titella de l'Estat». En una entrevista a elnacional.cat, i després de participar dijous a la reunió entre la Generalitat i el Govern central, Artadi va valorar la transcendència de la trobada i de la declaració conjunta que es va acordar, on s'admet l'existència d'un conflicte sobre el futur de Catalunya.

Segons la seva opinió, Sánchez va anar a Barcelona «a dues coses diferents; a la reunió del seu Consell de Ministres, que provoca les conseqüències que provoca, el malestar a la societat i els inconvenients per a la vida quotidiana de la gent, a més de tota la despesa d'aquest viatge, els centenars de policies que s'han hagut de portar per blindar el Consell de Ministres, i les conseqüències que també té per la seva imatge haver de blindar la ciutat». I també va venir a «la reunió dels dos governs, el dia abans a Pedralbes», malgrat que el Govern català considera que «aquesta trobada s'hauria d'haver celebrat el mes de setembre».

Torra apel·la a «la pau»



Per la seva part, el president de la Generalitat, Quim Torra, va apel·lar a «la pau, el diàleg i la no violència». El president català va assegurar que «ens enfrontem a allò intolerable, i l'any que ve és l'any de la llibertat».

El president d'ERC i exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, espera que la reunió entre Torra i Sánchez obri «una nova etapa de diàleg entre governs». «És evident que tothom sap que aquest conflicte, que ara reconeixen, només es pot resoldre per la via del diàleg i a través de les urnes, fet que demostra que més del 80 per cent dels catalans és partidari d'un referèndum», va reflexionar en una entrevista al programa Preguntes Freqüents de TV3 feta a la presó de Lledoners. Junqueras va veure positivament que al comunicat conjunt després de la reunió es reconegui el conflicte i s'aposti per la via del diàleg i les urnes com l'única manera de resoldre'l. Sobre les protestes del 21 de desembre, Junqueras va recordar que «Catalunya sempre ha protagonitzat les manifestacions més massives i cíviques dels darrers anys a Europa i al món sencer i aquesta ha de ser la via a seguir».

En contrast amb les crides al diàleg, el president del PP, Pablo Casado, va acusar el president del Govern central de «fer de l'Estat una titella dels independentistes» catalans, en oferir «una consulta d'autodeterminació i destrossar la Constitució aprovant un Estatut nou clarament inconstitucional». «Vostè ha decidit estar a les ordres dels independentistes per tal de seguir una setmana més al Govern d'Espanya», va criticar.

En aquest sentit, el diputat de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, va acusar Sánchez de venir al Consell de Minisitres a Barcelona per «complaure i acontentar els seus socis separatistes». Martín Blanco va assegurar que ha estat el Consell de Ministres «més car de la història», i va criticar que no tingui utilitat més enllà d'anuncis simbòlics.