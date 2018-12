La Policia en alerta pel risc d'un atemptat a la Rambla de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra tenen un avís que un individu podria intentar cometre un atropellament amb un autocar o vehicle similar a Barcelona el dia 25 de desembre. Es tracta d'una amenaça terrorista a la qual donen una credibilitat "mitjana", segons han explicat fonts policials. No obstant, diferents mitjans, apunten que l'individu del que sospiten és un home de Casablanca que respon a les inicials L.B., i que voldria cometre una acció similar a la dels terroristes de Ripoll el passat 17 d'agost a la capital catalana.

La policia, que manté l'alerta antiterrorista en nivell 4 sobre 5, ha traslladat la informació de què disposa a la Guàrdia Urbana de Barcelona. Els Mossos han confirmat l'avís després que aquest diumenge, els Estats Units (EUA) emetessin una alerta on demanava als seus ciutadans que "incrementin les precaucions" en les àrees amb moviment de vehicles i autobusos, especialment a les Rambles de Barcelona, per possible atemptat "amb poc o cap avís" durant les festes de Nadal.

La diplomàcia nord-americana ha publicat aquest avís al compte de Twitter de l'Oficina Consular, que coordina l'ajuda als nord-americans que viuen a l'exterior.

"Extremin la precaució en àrees amb moviment de vehicles, inclosos autobusos, a la zona de les Rambles de Barcelona durant Nadal i Cap d'Any. Els terroristes poden atacar amb poc o cap avís, tenint com a objectius llocs turístics, centres de transport i d'altres àrees públiques", ha tuitejat l'Oficina Consular.

A més, el consolat dels Estats Units a Barcelona ha repetit aquest missatge en la seva pàgina web i ha demanat als nord-americans que evitin la zona de les Rambles, des de la plaça de Catalunya fins a la plaça del Portal de la Pau, així com que exerceixin una "vigilància addicional" durant les festivitats de Nadal.

El consolat també recorda als nord-americans que, a Espanya, el número de telèfon per a emergències és el 112 i els demana que estiguin atents als avisos que pugui donar la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra.

El 17 d'agost del 2017, una cèl·lula gihadista va atropellar vianants a La Rambla de Barcelona i poques hores després va atropellar diverses persones a la localitat costanera de Cambrils (Baix Camp), accions que es van saldar amb 16 morts i més d'un centenar de ferits.

Només un dia després dels atemptats, el president dels Estats Units, Donald Trump, va conversar amb el llavors cap del Govern espanyol, Mariano Rajoy, per oferir-li "qualsevol assistència necessària".

El Departament d'Estat sol emetre alertes de viatge per informar els seus ciutadans de la seguretat dels països als quals tenen pensat desplaçar-se.

Actualment, Espanya es troba en el nivell 2, de manera que els Estats Units aconsellen als seus ciutadans que presentin atenció sobre possibles riscos.

Aquest sistema d'alertes té quatre nivells, sent 1 el nivell més baix, en què els nord-americans han de tenir "precaucions normals"; i el nivell 4 el més alt i on els serveis consulars aconsellen no viatjar a causa de "la gran probabilitat de riscos que suposen un risc per a la vida".