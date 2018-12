Provoquen un foc a la casa de qui consideren l'autor d'un assassinat

Un grup de veïns van entrar a la casa de qui consideren l'homicida de l'home mort a trets a la plaça Baró de Viver de Barcelona. Dins de l'immoble, van provocar un foc cremant almenys un matalàs. Els fets es van produir després d'una concentració d'unes 300 persones per condemnar la mort de l'home, d'ètnia gitana, que dissabte a la nit va morir a trets a ple carrer al districte de Sant Andreu. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i encara no han detingut ningú, tot i que sospiten d'una persona amb qui la víctima hauria tingut diverses discussions i amenaces des de fa 4 anys, i que podria haver fugit ajudat pel seu entorn familiar fins i tot fora de Catalunya.

Els fets van tenir lloc a la plaça Baró de Viver poc després de les deu de la nit dissabte, on els veïns van sentir almenys tres trets. La persona que va perdre la vida tindria una 40 anys i hauria interposat denúncies contra la família de l'home que el va disparar, segons van explicar els veïns. Segons les mateixes fonts, dissabte al vespre aquest home hauria sortit amb el gos a fer unes compres abans de rebre almenys tres trets.

Desenes de persones es van concentrar al lloc on es va produir l'assassinat. De tant en tant el silenci va donar pas a aplaudiments. Desenes d'espelmes enceses al voltant del nom «Edu», unes flors, un mocador del club de futbol Besòs Baró de Viver i una samarreta del club de lluita del barri eren el centre d'aquesta concentració dels veïns en rebuig de l'assassinat. Al migdia diverses persones van entrar forçant les finestres a la casa on els veïns deien que hi vivia a qui acusen d'haver disparat l'home que va morir dissabte a la nit i van cremar un matalàs.