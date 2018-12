El Govern va proposar a Sánchez una comissió de mediació d'independents

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Pere Aragonès, va explicar ahir que durant la trobada entre membres dels executius català i espanyol de dijous passat, l'administració catalana va proposar la creació d'una comissió de medicació formada per independents. En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, Aragonès va subratllar que el govern espanyol no va acceptar ni rebutjar la proposta sinó que en va «prendre nota».

«No vam posar noms damunt la taula. Seria un bon instrument perquè cal avançar en posicions», va detallar. El vicepresident del Govern va dir que la mediació hauria d'acompanyar en un inici el «diàleg» però que després també la «negociació» i la «votació», en referència a la petició de referèndum d'autodeterminació.

Aragonès va parlar de la reunió entre Sánchez-Torra i entre consellers i ministres. En concret, va considerar que va ser «un petit inici» perquè es va consensuar que hi ha un conflicte «que requereix una resposta política avalada per la ciutadania».



Independència «cívica i pacífica»

De nou, el número dos del Govern es va refermar en la independència i va dir que l'executiu català treballa per aconseguir-la de forma «democràtica, cívica i pacífica». Per això, Aragonès va explicar que a la reunió es va apostar per «estructurar» el diàleg i «concretar-lo». «Avancem en el diagnosi, ara toca començar a posar solucions. A partir del gener n'hem de parlar i avançar en quina ha de ser la resposta democràtica», va apuntar.

«Per un govern que treballa per la independència, ha de ser un referèndum», va aclarir durant l'entrevista a Catalunya Ràdio. De nou, però, va admetre que la consulta no entra en els plans de Sánchez. «No podem aspirar que ens acceptin tot el que demanem. S'ha de batallar», va justificar. El dirigent republicà també va lamentar que el govern espanyol aposti per mesures «cosmètiques», com el canvi de nom de l'aeroport del Prat, enlloc d'afrontar el "problema de fons».



Denúncia falsa

El Govern acusarà Ciutadans de denúncia falsa si el TSJC arxiva la querella preventiva que el partit taronja va presentar divendres passat contra el Govern català per incitació a la sedició, va dir ahir el vicepresident de l'executiu català, Pere Aragonès.

En declaracions a Catalunya Ràdio, va afirmar que la Generalitat ha decidit portar als tribunals a qui els acusi de falsa violència. «Jo estic convençut que el Tribunal Superior de Justícia (TSJC) desestimarà la querella i, quan ho faci, nosaltres també emprendrem accions legals. Perquè crec que ja n'hi ha prou i que no hem de deixar-ne passar ni una, perquè aquí hi ha límits que s'han traspassat per part de Ciutadans. Una denúncia falsa és un delicte quan es falta manifestament a la veritat», va assenyalar.

Aragonès va considerar que la formació taronja ha actuat de forma «totalment irresponsable» amb la presentació d'aquesta querella, que, segons ell, s'ha produït perquè Cs vol que s'apliqui de nou l'article 155 de la Constitució perquè no té majoria al Parlament català.