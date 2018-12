Jordi Pujol «Costarà una sentència condemnatòria»

Josep Antoni Duran i Lleida manté escàs contacte amb Jordi Pujol i Artur Mas, els expresidents catalans i exlíders de Convergència amb els quals va compartir la cúpula d'allò que els informatius d'abans anomenaven «minoria catalana».

A Mas, diu, el va trucar la setmana de tensió del gener de 2016, quan Carles Puigdemont va accedir a la presidència. El va telefonar «per veure si ens podia concertar a Miquel Roca i a mi una entrevista amb Puigdemont, que mai es va produir, perquè volíem promoure un manifest».

«A Pujol –afegeix– vaig anar a veure'l un dia al seu nou despatxet i hi he coincidit després en algun acte, però no l'he vist més». Es declara sorprès amb el gir de la història amb l'expresident. «El vaig veure molt tranquil. Ell creia que no, però el vaig advertir que això serà llarg ». Què passarà «Jo llegeixo, veig, escolto i no jutjo, però estic convençut que li costarà a la Fiscalia treure una sentència condemnatòria perquè hi ha hagut molta actuació de les clavegueres de l'Estat i això pot anul·lar actuacions».

Sobre Vox diu que ningú s'esquinça les vestidures per dir que Le Pen, aliada de Vox, és extrema dreta, així que... Però «defensar carregar-se les autonomies no és menys que defensar carregar-se la monarquia. No considerem inconstitucionals a Vox i no a Podem», adverteix./ A.G.