Pisarello es presenta com a candidat dels comuns a les eleccions europees

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, estret col·laborador de l'alcaldessa Ada Colau, va anunciar ahir la seva intenció de postular-se com a candidat de Barcelona en Comú per a les eleccions europees. Justament ahir Barcelona en Comú va activar el procés de primàries per elegir la seva candidatura europea, un procés que finalitzarà el 24 de gener. La voluntat de Barcelona en Comú, formació liderada per Colau i el mateix Pisarello, és sumar-se a la candidatura d'Unides Podem Canviar Europa i d'incorporar una agenda municipalista.