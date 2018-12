El govern espanyol respondrà "en el seu moment" el document de Torra

El govern espanyol respondrà "en el seu moment" el document que el president de la Generalitat, Quim Torra, va lliurar al president espanyol, Pedro Sánchez, quan es van reunir dijous passat a Barcelona, han apuntat fonts del govern socialista. Torra va fer públic dimarts que havia plantejat a Sánchez 21 punts per a la negociació, entre ells una comissió internacional per mediar entre els governs de Catalunya i d'Espanya per les seves discrepàncies al voltant del dret a l'autodeterminació. Torra ho va explicar en l'ofrena floral del dia de Nadal davant la tomba de l'expresident Francesc Macià.