La Grossa de Cap d´Any: Set claus del sorteig

Ja està tot a punt per a la celebració del Sorteig de la Grossa de Cap d'any, que enguany té com a principal novetat que el preu del bitllet s'encareix fins als 10 euros i que el primer premi ascendirà a 200.000 euros.

Aquestes són les principals claus del sorteig de la Grossa de Cap d'Any

1. Data i hora del sorteig

El sorteig de la Grossa de Cap d'Any 2018 es farà, com sempre, el dia 31 de desembre i serà retransmès per TV3 a partir de les 12 h en un programa conduït per Llucià Ferrer i Anna Bertran.

2. Quants premis es sortegen i quant pot tocar?

PRIMER PREMI: 200.000 euros per cada bitllet de 10 euros

SEGON PREMI: 65.000 euros per bitllet

TERCER PREMI: 30.000 euros per bitllet

QUART PREMI: 10.000 euros per bitllet

CINQUÈ PREMI: 5.000 euros per bitllet

També tindran premi les terminacions dels 8 números guanyadors, així com el número anterior i posterior de cadascun d'ells.

3. Com funciona el sorteig?

La retransmissió del Sorteig de la Grossa de Cap d'Any durarà 55 minuts. Hi haurà 8 extraccions: 1a, 2a i 3a extraccions, corresponents al cinquè premi; 4a i 5a extraccions, corresponents al quart premi; 6a extracció, corresponent al tercer premi; 7a extracció, corresponent al segon premi; 8a extracció, corresponent al primer premi.

4. On es poden consultar els números premiats?

Diari de Girona seguirà el sorteig en directe i oferirà a la portada de la seva pàgina web els números guanyadors de la Grossa

5. On es cobren els bitllets premiats?

Els premis fins a 120 € es paguen en qualsevol establiment autoritzat a vendre aquesta loteria. Aquests establiments, de forma opcional, poden pagar premis fins a 1.000 €.

Els premis superiors a 120 €, i fins a 150.000 €, es paguen a CaixaBank o a l'Oficina d'Atenció, Informació i Pagament de Premis (Gran Via de les Corts Catalanes, 639 - 08010 Barcelona).

6. Fins quan es poden cobrar els bitllets premiats?

Els premis caduquen al cap de 90 dies de la data del sorteig.

7. Quina part de l'import del premi es queda Hisenda?

Estan exempts de pagar IRPF els premis amb un import inferior a 10.000 euros. A partir d'aquesta quantitat, s'aplica un gravamen del 20%.