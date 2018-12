Interior va pagar amb fons reservats el testimoni de l'exparella de Pujol Ferrusola

El Ministeri de l'Interior va pagar Victoria Álvarez amb fons reservats pel seu testimoni sobre la família Pujol. L'exnòvia de Jordi Pujol Ferrusola va cobrar durant mesos, segons va confirmar ella mateixa a El Independiente, tot i que es desconeix quan ni les quantitats rebudes. Álvarez va denunciar que la seva exparella tornava d'Andorra amb grans quantitats de diners en bitllets de 500 euros. El seu testimoni va ser clau per obrir procediments judicials contra els Pujol per blanqueig de capitals i frau fiscal, entre altres. El concepte dels pagaments amb aquests fons va ser el de «despeses d'investigació».

Els mateixos es van produir durant el mandat d'aquest (2011-2016) quan es van impulsar les investigacions policials per intentar destapar la corrupció vinculada a l'antiga Convergència i de la família Pujol.

A la investigació «el 100%»



«He estat ficada en la investigació al cent per cent», va reconèixer Maria Victoria Álvarez el 26 de juny de 2017 durant la seva compareixença a la comissió d'investigació constituïda al Parlament per depurar responsabilitats polítiques per l'anomenada Operació Catalunya.