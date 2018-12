Barcelona mantindrà el blindatge antiterrorista fins després de Reis

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va assegurar ahir que el reforç del dispositiu policial davant l'amenaça terrorista es mantindrà fins després de Reis a totes les zones sensibles de la ciutat.

Ho va dir a preguntes dels mitjans en roda de premsa, en què ha recordat que els Mossos d'Esquadra van contactar amb l'Ajuntament informant que havien rebut un preavís amb credibilitat mitjana d'un possible atac a prop de la Rambla per les dates nadalenques.

Quan li van preguntar per una eventual vaga de vigilants de seguretat del Metro per la nit de Cap d'Any que podria afectar la seguretat, va confiar que es prendran les mesures oportunes de serveis mínims i va insistir que hi ha un reforç policial a la ciutat.

Els Mossos d'Esquadra van reforçar la vigilància en zones concorregudes de Barcelona per l'avís d'una possible amenaça terrorista en els propers dies, després que els Estats Units emetés una alerta diumenge demanant als seus ciutadans que incrementin les precaucions en les àrees amb moviment de vehicles i autobusos de la capital catalana, i sobretot a la Rambla.

Els Mossos van desplegar diversos agents, alguns amb armes llargues, al capdamunt de la Rambla, on també van situar tres furgonetes just a l'entrada. També, agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van aturar ahir furgonetes i camions que es dirigeixen a la Rambla per comprovar-ne la documentació i, en alguns casos, també en revisen les mercaderies.

Fonts dels Mossos d'Esquadra també van confirmar que han reforçat el patrullatge preventiu a les zones amb més afluència de Barcelona per l'avís d'una possible amenaça terrorista i també per les festes nadalenques que tenen lloc, quan ja se sol reforçar la vigilància policial. Per la seva banda, fonts de l'Ajuntament de Barcelona van indicar que la Guàrdia Urbana s'ha posat a disposició dels Mossos d'Esquadra.