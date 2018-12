El Suprem jutjarà els líders de l'1-O però envia al TSJC els acusats de desobediència

El Tribunal Suprem va confirmar ahir la seva competència per enjudiciar el procés independentista a Catalunya però va aixecar del banc sis dels acusats, cinc d'ells Membres de la Mesa del Parlament i una exdiputada de la CUP que havien estat processats només pel delicte de desobediència. Aquestes persones hauran de ser jutjades ara al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), van informar a Europa Press diverses fonts de l'alt tribunal.

D'aquesta manera, estima parcialment les al·legacions plantejades per les defenses de l'exvicepresident Oriol Junqueras i dels altres 17 processats pel jutge Pablo Llarena que havien reclamat que la qüestió passés a mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Al banc dels acusats del Suprem quedaran dotze exmandataris, acusats tots ells de rebel·lió i malversació de fons públics o que sumaven a aquest últim delicte el de desobediència.

La Sala, que començarà a jutjar aquest assumpte durant les properes setmanes, ho justifica en una interlocutòria donada a conèixer aquest dijous en la qual admet parcialment els plantejaments expressats pels advocats en la vista de previ pronunciament celebrada el passat dia 18. Contra aquesta interlocutòria no hi ha lloc per cap recurs i a partir d'avui s'inicia el termini de 10 dies que tenen les defenses per presentar les seves qualificacions provisionals. Els investigats al Suprem que passaran ara a ser enjudiciats pel TSJC són Lluis Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet, exmembres de la Mesa del Parlament, a més de l'exdiputada de la CUP Mireia Boya. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanava per a ells només una pena de multa en atribuir-los activitat accessòria, reduïda a l'activitat parlamentària que va impulsar les lleis anticonstitucionals però sense estar dins del nucli de les decisions del pla independentista.

Per contra, els set magistrats que conformen la Sala confirmen la seva competència per enjudiciar els acusats de delictes més greus. A més de Junqueras, hi ha els que van ser presidents de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart; l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquin Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santiago Vila (aquests tres últims en llibertat en no estar acusats de rebel·lió, sinó de desobediència i malversació de fons públics).

Després de l'examen dels escrits d'acusació formulats per les acusacions que exerceixen la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular, exercida en nom de Vox, així com les al·legacions de les parts en l'acte de la vista del passat 18 de desembre, la Sala Segona raona que «el rígid enteniment històric de la connexió ha deixat pas, arran de la reforma del 2015, a una desconnexió processal» per aconseguir un enjudiciament més àgil i sense dilacions.