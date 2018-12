Un atestat diu que l'amo de Sota va incitar el gos a atacar l'agent

L'atestat de la Guàrdia Urbana diu que l'amo de Sota va incitar el gos a atacar l'agent, segons ha avançat La Vanguardia. El propietari estava en una «actitud molt agressiva i amenaçadora», va treure el collar al gos «i el va animar de manera clara i activa a anar contra l'agent», apunta l'informe policial, que remarca que el guàrdia urbà va disparar contra Sota per evitar un segon atac, ja que ja l'havia mossegat per sobre del colze, «el que li va causar erosions i li va esparracar l'uniforme». «Quan el gos saltava per tornar-se a abraonar contra l'agent sobre la part superior del cos, a la vora de zones vitals com el coll i la cara, aquest va témer per la seva vida a causa de l'agressivitat».