La cantada d´«El Messies» omple amb milers de persones el pla de Lledoners

El pla de Lledoners s'ha tornat a omplir amb milers de persones aquest dissabte al migdia per escoltar el popular El Messies de Georg Friedrich Händel, que un cor interpretat per 450 veus i 46 músics han ofert als independentistes catalans que hi ha reclusos dins del centre penitenciari del Bages.

Des de les 9 del matí, una cinquantena de voluntaris organitzaven els prop cotxes que hi començaven a arribar, uns 3.000 al final. Dues hores després, i una abans de l'inici de la cantada, la cua ja arribava a la C-55, i els Mossos d'han afegit a les tasques de gestió del trànsit. Entre els presents, Montserrat Puig, germana de l'exconseller Lluís Puig; Montserrat Puigdemont, germana de Carles Puigdemont; i els pares de Txell Bonet.

Mai el popular Messies de Georg Friedrich Händel s'ha interpretat amb un cor de 450 veus i una orquestra de 46 músics professionals a l'entorn d'una presó, però aquest dissabte a les 12 del migdia per primera vegada s'ha pogut escoltar. Membres de l'Associació el Mesies Paricipatiu que porten aquesta obra cada any a Barcelona van decidir fa unes setmanes fer una convocatòria per portar l'obra a Lledoners. Van demanar als que participen en les cantades populars de Barcelona qui s'hi apuntaria, van obrir el ventall a altres cantaires que coneguessin l'obra i en pocs dies van completar un cor que estarà acompanyat de solistes professionals i per una orquestra també professional.