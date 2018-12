La Crida endarrereix el seu congrés constituent fins al 26 de gener

La Crida Nacional per la República va decidir endarrerir al 26 de gener el seu congrés constituent, una setmana més tard d'allò previst, segons van explicar a Efe fonts de la nova formació. Es tracta d'un «ajornament tècnic» per allargar el termini dels preparatius congressuals i disposar de més temps per tenir a punt tota la logística i els debats que es desenvoluparan en el conclave, segons les fonts consultades.

Els treballs de discussió interna de les ponències i els vint dies de vaga de fam que va seguir a la presó de Lledoners Jordi Sànchez, un dels principals impulsors de la Crida, han influït en la decisió d'endarrerir el congrés del 19 al 26 de gener.



Puigdemont insinua un retorn

L'expresident Carles Puigdemont, va publicar ahir a Instagram que «si el Parlament m'investeix, jo prendré possessió del càrrec i tornaré a Catalunya (...), no de manera clandestina. Tornaria ben acompanyat i de demòcrates europeus perquè fossin testimonis si en l'Europa del segle XXI s'impedeix a un president triat per un parlament democràtic exercir les funcions que li corresponen».