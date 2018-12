El jutge imputa els directors de TV3 i Catalunya Ràdio per l'1-O

El jutjat número 13 de Barcelona ha citat a declarar per al pròxim 23 de gener els directors de TV3 i Catalunya Ràdio, Vicent Sanchis i Saül Gordillo, respectivament, en qualitat d'investigats en la causa oberta per la preparació del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017. El jutge cita també a declarar el mateix dia la directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Àngels Barberà, en una providència en la qual no especifica els fets pels quals investiga els tres responsables dels ens públics de la Generalitat. En el seu escrit, el magistrat recorda que els investigats hauran de comparèixer assistits de lletrat i, si no fos així, hauran de comunicar-ho abans del dia 13 de gener a fi que els sigui assignat un del torn d'ofici. Es tracta de la mateixa causa i el mateix jutjat que ja va citar a declarar com a investigada a la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, per la difusió dels anuncis institucionals de l'1-O. Va ser a mitjans del mes de setembre passat quan Llorach va rebre la notificació per acudir a declarar al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que manté imputades unes 40 persones per l'1-O.