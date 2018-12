L'ANC vol situar afins al sobiranisme en ens empresarials i professionals

L'entitat sobiranista ANC està treballant en una campanya per situar persones afins a l'independentisme al capdavant d'organismes empersarials i professionals.

Segons va informar La Vanguàrdia, l'objectiu d'aquesta campanya, que s'anomena «Tu votes, tu comptes» és el de «transformar les juntes unionistes dels organismes o ens professionals en juntes republicanes».

Segons un text dirigit a les assamblees territorials, «gran part dels organismes estan dirigits per juntes de caràcter unionista-conservador». En aquest sentit, l'entitat sobiranista vol intentar revertir aquesta situació donant suport a candidats independentistes que reverteixin aquesta situació. Entre els òrgans que hi vol arribar hi ha deganats i rectorats universitaris, direccions de sindicats, centres educatius, federacions esportives i col·legis professionals.

L'ANC vol començar per les Cambres de Comerç: «pretenem que treballin per defensar el món empresarial català i no per defensar interessos que venen de Madrid». De moment, el llistat de Cambres no inclou la de Girona ni la de Palamós.