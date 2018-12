Pedro Sánchez qualifica de «monòleg» els 21 punts proposats per Quim Torra de Torra

El cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, va aclarir ahir que no tindrà en compte la proposta de 21 punts de negociació que li va presentar el president de la Generalitat, Quim Torra, en la seva trobada a Barcelona i que conté, entre altres peticions, una mediació internacional entre Espanya i Catalunya en relació amb l'autodeterminació.

En una roda de premsa després de la reunió del Consell de Ministres, Sánchez va donar valor únicament al comunicat conjunt que va pactar amb Torra amb motiu de la seva entrevista al Palau de Pedralbes el passat 20 de desembre, la vigília del Consell de Ministres celebrat a Barcelona.

Aquesta declaració, va subratllar el president espanyol, aposta per aconseguir, dins de la «llei» i del «diàleg», «grans acords» en la societat catalana que permetin superar el conflicte existent. «La resta són monòlegs», va assenyalar en al·lusió al document amb les 21 propostes de Torra, que el president català va desvelar uns dies després de la seva entrevista amb Sánchez.

En aquest comunicat, l'Executiu espanyol i el Govern català reconeixen que existeix «un conflicte sobre el futur de Catalunya» i aposten per vehicular, a través d'un diàleg efectiu, una «proposta política» que aconsegueixi un ampli suport dins de la societat catalana i que se situï en el marc de la «seguretat jurídica».

El problema es basa en el fet que, si per a la Generalitat aquí cabria un referèndum pactat d'autodeterminació, per a l'Executiu espanyol no hi ha cap més solució possible que reformar l'Estatut per aprofundir en l'autogovern català.

Sánchez va evitar valorar com un gest de deslleialtat el fet que Torra desvetllés aquest document amb les seves 21 propostes, però sí que ha demanat al Govern català que «passi de la voluntat de dialogar al diàleg real», que s'ha de fer «sempre», va avisar, «respectant la legalitat i la Constitució».

«Dins de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia podrem parlar de com trobar una solució» al problema que es viu a Catalunya i que, reconeix el president, durant els darrers 10 anys «ha afectat molt la política espanyola».





«Apuntalant la convivència»

Sota el punt de vista de Sánchez, «no hi haurà una solució política a Catalunya fins que no hi hagi un gran acord que trascendeixi els blocs i es trobi un punt d'intersecció entre el nacionalisme català i el no-nacionalisme. I a la recerca d'aquest acord «hi haurà el Govern d'Espanya, apuntalant la convivència, reivindicant el diàleg i allunyant-se de la confrontació» i d'aquesta «visió estreta» que, en la seva opinió, algunes forces polítiques tenen d'allò que representa Espanya.

A pesar que se li va preguntar expressament per això, Sánchez no va aclarir si estaria disposat a tornar a ser investit president del Govern espanyol amb el suport dels partits independentistes.





Dos carrils

El que sí va fer de moment és sol·licitar el suport d'ERC i del PDeCat perquè tirin endavant els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019 que el seu Govern presentarà al gener perquè inclouen diverses inversions per a Catalunya.

Tampoc no va voler fer cap valoració sobre l'imminent inici del judici del procés sobiranista perquè la Justícia ha d'anar pel seu «carril» i la política per un altre.

Per la seva banda, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès espera que la tercera trobada entre Generalitat i Moncloa comporti «un pas més» per a concretar una «resposta democràtica» al conflicte.