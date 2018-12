Torra apel·la a la "unitat dels demòcrates" i a encarar un diàleg "valent"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha apel·lat avui a la "unitat dels demòcrates" per aconseguir el 2019 "el mandat democràtic de llibertat", i ha demanat al Govern espanyol "voluntat d'encarar un diàleg creïble, sincer i valent" que possibiliti "una solució democràtica i política".

En el primer missatge institucional que realitza com a president de la Generalitat amb motiu de Cap d'Any, Torra ha afirmat que l'any 2019 "ha de servir per realitzar el mandat democràtic de llibertat, per a revoltar-se davant de la injustícia i per fer caure els murs de l'opressió".

També ha anunciat que, en la primera reunió del Govern català que tindrà lloc el 2019, es posarà en marxa la tramitació legislativa per donar efectivitat a les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional (TC) en anteriors legislatures.

Sobre l'apel·lació que ha fet a la "unitat dels demòcrates", ha precisat que aquest és un dels grans consensos que demana el 80 per cent de la societat catalana, i que ha de permetre als catalans "ser més forts".

"Davant les envestides que ens fan recular molts anys en la consolidació democràtica, -ha indicat Torra- cal que els demòcrates ens presentem units i solidaris en defensa d'un bé comú com són els drets civils, socials i polítics de tots".

L'esmentada unitat, ha afegit el president de la Generalitat, "també ha de servir per aïllar i denunciar l'extrema dreta i el feixisme" com fan "totes les democràcies europees".

Des del saló Mare de Déu de Montserrat del Palau de la Generalitat, que és on s'ha gravat el missatge televisiu, Quim Torra ha defensat que el Govern no deixarà "d'insistir en el diàleg, la negociació i la necessària mediació internacional" per resoldre el conflicte català.

"Cal que l'Estat tingui voluntat d'encarar un diàleg creïble, sincer i valent" que possibiliti "una solució democràtica i política", ha reclamat el president català, que preveu que el 2019 sigui un any "de desafiaments majúsculs", però també d'oportunitat "per posar a prova la confiança, la solidaritat i la fraternitat que ens tenim a nosaltres mateixos".

El president de la Generalitat s'ha mostrat confiat, en tot cas, en el fet que "el poble de Catalunya sabrà encarar un any que serà decisiu per a tothom, perquè sabem com fer-ho, amb la determinació de l'1 d'octubre (del 2017) i la força col·lectiva de dignitat del 3 d'octubre" (del mateix any).

Ha matisat, no obstant això, que aquesta determinació ha d'anar acompanyada "de les banderes que sempre ens han representat en el món: democràcia, justícia i no violència", i davant l'imminent inici del judici als líders independentistes, Torra ha insistit en la seva innocència i ha demanat als ciutadans "redoblar temps i esforços per prendre de nou la iniciativa".

"Només la llibertat col·lectiva serà la font de la seva llibertat personal", ha apuntat, abans de demanar a les diverses forces sobiranistes "deixar enrere les desconfiances, les diferències que ens puguin separar" i permetre que "la generositat torni a ser el vehicle de la nostra expressió col·lectiva".

Al fer balanç de l'any 2018, el president català s'ha referit a "les bones dades econòmiques", i ha defensat la necessitat de "fer un país millor, que no exclogui ningú, que faci del dret a l'habitatge, a l'educació, a la salut, al treball, a la igualtat d'oportunitats, a la sostenibilitat i al medi ambient, la raó de ser de cada decisió política".

"El motor de canvi republicà de la nostra societat són els drets socials de tots", ha subratllat el president Quim Torra, que ha finalitzat el seu missatge proclamant: "Els catalans serem allò que vulguem ser, però el futur l'hem de construir des d'avui", per la qual cosa "estiguem preparats per a l'any de la llibertat, que ja s'acosta".