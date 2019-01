185 víctimes mortals a les carreteres catalanes el 2018, un 10% més que l'any anterior

Catalunya tanca el balanç de sinistralitat del 2018 amb 185 víctimes mortals a les carreteres en 159 accidents mortals, un 10% més que l'any anterior tant en la xifra de morts com en l'increment d'accidents mortals. Del total de víctimes mortals, 39 són motoristes, 17 són vianants i 2 són ciclistes. En el cas dels ciclistes, s'ha produït una important disminució passant dels 11 ciclistes morts del 2017 a 2. Però, en canvi, s'ha produït un fort increment en el cas dels atropellaments mortals, que passen de 5 a 17. Pel que fa als accidents amb un sol vehicle implicat han augmentat un 30% i destaca l'augment de les sortides de via amb un 54% més. El 22,1% de les víctimes mortals del 2018 tenen entre 35 i 44 anys i hi ha un increment significatiu de víctimes mortals de més de 74 anys.

En el cas dels motoristes, hi ha hagut un lleu decrement de les víctimes mortals passant de les 45 del 2017 a les 39. Pel que fa a la franja d'edat dels morts a les carreteres catalanes, la majoria tenen entre 35 i 44 anys però destaca el fort increment de víctimes mortals de més de 74 anys. Aquest 2018 han mort 23 persones d'aquesta franja d'edat, 16 més que el 2017.

Girona: augment d'accident i víctimes mortals

A la demarcació de Girona, els accidents i les víctimes mortals augmenten respecte al 2017 un 11% i un 6% respectivament. Concretament aquest 2018 hi ha hagut 35 morts en 30 accidents de trànsit. Són 2 víctimes mortals més i 3 accidents mortals més respecte a l'any anterior.

Tarragona, la demarcació on augmenten més les víctimes mortals

Les víctimes mortals han augmentat de manera més significativa a la demarcació de Tarragona, amb 44 morts, 15 més que el 2017, en 39 accidents mortals davant dels 23 que es van registrar l'any anterior. Es tracta d'un increment del 52% en el cas de les víctimes mortals i d'un 70% pel que fa als sinistres mortals.

A Barcelona, el nombre de víctimes mortals del 2018 no varia respecte a l'any anterior i es manté en 72. Pel que fa als accidents mortals, disminueixen sensiblement en comparació a l'any passat, en concret un 3%, i se situen en 61.

Tampoc varia el nombre de morts a les carreteres a la demarcació de Lleida. Es manté estable en 34 persones i els accidents mortals baixen un 9% respecte al 2017.