Centenars de persones celebren l´arribada del 2019 a Lledoners

Centenars de persones han celebrat l'arribada del 2019 al costat del centre penitenciari de Lledoners per donar suport als independentistes presos. Convocats per l'entitat 'Omplim Lledoners', han fet sopar de carmanyola i han fet les campanades, tot recordant els polítics a la presó i a l'estranger. Per cada quart i cada campanada han citat un independentista que no ha pogut passar les festes a casa seva. Després de ballar amb estelades i llaços grocs, alguns han decidit passar la nit a l'aire lliure. No han faltat els focs d'artifici. Jordi Turull els ha donat les gràcies a través de Twitter. "Sou admirables! Que el 2019 l'omplim de salut, de feina, de pau, d'amor, de llibertat i de dignitat per a tothom i per a Catalunya", ha desitjat. També hi ha hagut actes a les presons de Puig de les Basses i Mas Enric.





Infinites gràcies a tots els que en una nit com aquesta sou aquí fora a Lledoners. Sou admirables!!! Que el 2019 l'omplim de salut, de feina, de pau, d'amor i de llibertat, i de dignitat per a tothom i per Catalunya!! #freetothom #BonaNitJoan pic.twitter.com/Urb28cZkqi — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 31 de desembre de 2018