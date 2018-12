Dos mossos en estat greu després de xocar amb una barricada dels CDRs

Dos agents dels Mossos d'Esquadra es troben en estat greu després que el passat 21 de desembre xoquessin amb el seu vehicle contra una barricada de pneumàtics que havien establert els CDR en una carretera comarcal a Alcarràs, a la província de Lleida. Així, el 21 de desembre, un cotxe patrulla dels Mossos va topar contra una barrera de pneumàtics que els CDRs havien col·locat a la via per tallar-la en el marc de les seves reivindicacions. Els dos agents van resultar ferits de gravetat.

A més, un altre cotxe en el qual viatjava una família també es va encastar contra la barricada dels CDRs com a conseqüència de la densa boira que hi havia en aquell moment. Els membres de la família també van resultar ferits de consideració. Els autors estan imputats per un delicte contra la seguretat viària, segons La Sexta.