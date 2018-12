El Govern espanyol creu que Torra segueix en el «monòleg» amb el discurs de Cap d´Any

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat avui que el president de la Generalitat, Quim Torra, segueix en "una mena de monòleg" amb un discurs de Cap d'Any dirigit "a un determinat sector", quan "havia d'estar concentrat a donar resposta als problemes de Catalunya".

Montero ha respost així en una entrevista a la Ser després de preguntes sobre el discurs pronunciat ahir a la nit per Torra, en el qual va arribar a afirmar que el 2019 ha de servir per a "sublevar-se davant la injustícia i per fer caure els murs de l'opressió".

La ministra ha indicat que, segons el parer del Govern espanyol, Torra hauria d'estar concentrat a donar resposta als problemes de Catalunya i a la "crisi de convivència".

I ha afegit que el Govern central, davant d'aquest monòleg, es concentrarà al seu torn a "possibilitar" que hi hagi un diàleg que "es produeixi dins de la llei".

La responsable d'Hisenda ha reconegut no conèixer les 21 demandes que Torra va formular al president del Govern espanyol en la seva reunió a Barcelona i ha emmarcat en la normalitat que la Generalitat abandoni el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), com també farà, segons ha remarcat, Cantàbria.

Segons ha argumentat, la sortida del FLA de les comunitats es realitzen a través de criteris objectius per a totes les comunitats que compleixen l'objectiu de deute, dèficit i el termini dels pagaments.

Segons el seu parer, passar del FLA al Fons de Facilitat Financera implica que Catalunya està en la línia de consolidació que marquen el Govern central i Brussel·les.

"Passa el mateix amb Cantàbria, el desig del Govern és que la totalitat (de les comunitats) s'hagin sanejat per tornar als mercats", ha conclòs Montero.