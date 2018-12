La Grossa de Cap d´Any repartirà avui un primer premi de 200.000 euros

Aquest 2018 la Grossa de Cap d'Any repartirà més sort que mai. En aquesta sisena edició del sorteig hi haurà vuit premis grans, el primer dels quals s'elevarà fins els 200.000 euros per bitllet de 10 euros. El segon premi obtindrà 65.000 euros per bitllet. El tercer premi està dotat amb 30.000 euros per bitllet. Enguany, hi ha dos quarts premis (10.000 euros per bitllet) i tres cinquens premis (5.000 euros per bitllet).

A banda, més de 680.000 bitllets podran tenir algun tipus de premi, ja que també es premiaran les terminacions dels vuit números guanyadors (quatre xifres, tres xifres i dues darreres xifres coincidents), així com els números anterior i posterior de cadascun. A més, es reintegraran tots els bitllets acabats amb la darrera xifra del primer premi.

Per facilitar les compres d'última hora, es mantindrà oberta la venda online fins a les onze del matí del 31 de desembre. També es podran adquirir els números a través del terminal que tenen instal·lat els 2.200 punts de venda que actualment comercialitzen els productes de Loteria de Catalunya (quioscos, llibreries, bars, estancs, etc.).



Tot a punt pel sorteig

El bombo i les boles de la Grossa de Cap d'Any ja són als estudis de TV3 des d'on s'emetrà en directe el sorteig. L'espai, que arrencarà al punt del migdia, estarà conduït per Llucià Ferrer i Anna Bertran, acompanyats de la cantant i actriu Aida Oset, que afegirà l'apunt musical a cada extracció.



Més facilitats per cobrar els premis

Aquest any, les persones que hagin obtingut un premi inferior als 1.000 euros podran demanar a qualsevol dels punts de venda autoritzats una transferència directa al compte bancari, que s'haurà de fer efectiva en un termini màxim de 48 hores.

Tots aquests establiments del canal comercial de Loteria de Catalunya, principalment estancs, llibreries, quioscos i bars, també podran pagar premis en metàl·lic fins a 120 euros. Els premis a partir de 50 euros també es podran cobrar a qualsevol oficina de Caixabank.

Si el bitllet guanyador s'ha comprat per internet, el premi es rebrà automàticament al moneder del compte o, en el cas que l'import sigui superior a 600 euros, al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteria de Catalunya.

Els premis de qualsevol import es podran cobrar fins al 31 de març del 2019, a la seu de Loteria de Catalunya, a la Gran Via 639, de Barcelona.