Puigdemont: "L'Espanya plural és un naufragi"

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que la realitat que viu Catalunya en aquest inici de 2019 és fruit del "fracàs" d'Espanya en el seu intent de reforma democràtica: "Va ser absolutament incapaç d'avançar cap a un estat plural que ja no te qui se'l cregui". Segons Puigdemont aquesta "fantasia" d'una Espanya plural "és un naufragi" i assegura que el judici de l'1-O esdevindrà la seva "demostració més dolorosa". Puigdemont ha dit aquestes paraules a l'acte del 'bona nit' del pla de Lledoners, on ha connectat per videoconferència, juntament amb l'exconseller Toni Comín. Centenars de persones s'han aplegat al voltant de la presó.

Amb la d'aquest 1 de gener ja són 182 les nits que l'anomenat Joan Bona Nit saluda els polítics independentistes empresonats a Lledoners, avui acompanyat també des de la distància de Puigdemont i Comín i de centenars de persones que han interpretat Els Segadors i la versió del 'Bona Nit' dels Pets dedicada als presos.

L'exconseller s'ha volgut adreçar als seus companys de govern i als Jordis per recordar-los que són "més lliures que mai" perquè "malgrat la repressió" no han abandonat les seves conviccions: "És així com es mesura la llibertat d'una persona", ha assegurat Comín en el seu missatge als presos.

Durant la seva intervenció, Puigdemont també ha aprofitat per tornar a insistir en la unitat de l'independentisme per fer front a l'actual context polític: "Allò que vam començar junts ho hem d'acabar junts", ha dit l'expresident des de Brussel·les.