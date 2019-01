Interior investiga l´accident de dos mossos amb pneumàtics col·locats pels CDRs

El Departament d'Interior investiga l'accident que van patir dos agents dels Mossos d'Esquadra el dia 21 de desembre a l'N-240, a la província de Lleida, en xocar amb uns pneumàtics que hi havia enmig d'aquesta carretera, en una matinada amb molta boira, quan anaven a treballar a Montblanc. El sindicat dels Mossos d'Esquadra USPAC va fer públic que ha presentat al Jutjat número 4 de Lleida una denúncia per temptativa d'homicidi en relació amb aquest accident que hi va haver poc després de les cinc de la matinada de divendres, quan a Barcelona es va celebrar un Consell de Ministres presidit per Pedro Sánchez.

Els dos mossos circulaven per la carretera esmentada per iniciar el seu servei a les 6 del matí quan «van patir un greu accident per culpa d'uns pneumàtics que tallaven tot el carril de circulació», ocasionat «suposadament pels CDRs», segons el sindicat policial.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va explicar que es tracta d'«una dada recent» per a la conselleria i ara «s'ha d'investigar qui va posar els pneumàtics» al mig de la carretera, en una zona d'espessa boira aquell dia. A la vegada, va voler mostrar «tot el suport» als dos agents que estan de baixa. Els agents van haver de ser assistits després del xoc i es troben en aquests moments de baixa laboral.

En un altre ordre de coses, el conseller d'Interior va assenyalar que qui s'encarregarà de revisar l'actuació de l'agent dels Mossos d'Esquadra que va dir «idiota» a un manifestant el 21-D serà la Divisió d'Afers Interns (DAI) del cos, com es fa sempre en intervencions públiques. Buch va aclarir que és el cos de policia i no el conseller d'Interior qui s'encarrega de revisar totes les actuacions i valorar si s'adeqüen als protocols policials o no: «Els polítics no sancionem els treballadors sense motiu».

Fonts de la conselleria van explicar que els Mossos revisen totes les accions policials en públic, i va destacar que és un treball rutinari del cos i no és competència del conseller. En revisar les actuacions, si es detecta un cas de mala praxi, el cos de Mossos decideix si obrir o no diligències contra els agents involucrats, quelcom que encara no ha succeït en aquest cas. La conselleria va insistir que no hi ha oberta una investigació sobre l'agent antiavalots que el 21-D va dir a un manifestant: «La república no existeix, idiota», i que va ser gravat en un vídeo.