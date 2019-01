Les devolucions de l'IRPF de les prestacions de maternitat i paternitat del 2016 i 2017 es poden reclamar a partir d'avui

Els contribuents que van cobrar les prestacions per maternitat i paternitat poden sol·licitar a partir d'aquest dimecres a la tarda la devolució de l'IRPF. El tràmit es podrà fer a través de la pàgina web de l'Agència Tributària per demanar el reintegrament. D'aquesta manera, es posa en marxa així la segona fase del procés per complir amb la sentència del Tribunal Suprem del passat 3 d'octubre, que va determinar que les prestacions públiques que van rebre les dones durant la baixa de 16 setmanes estan exemptes de l'IRPF i que també s'ha fet extensius per als pares. El Ministeri d'Hisenda estima que es reintegraran al voltant de 1.200 milions d'euros a més d'un milió de pares i mares.

La devolució mitjana de les prestacions per maternitat puja fins els 1.600 euros, mentre que les de paternitat ronden els 383 euros.

Pel que fa els pares i mares que van tributar l'IRPF el 2014 i el 2015 poden sol·licitar la devolució des del desembre passat. L'Agència Tributària va rebre 672.746 peticions de reintegrament.

D'altra banda, els contribuents que han patir les retencions aquest 2018 per les prestacions de paternitat i maternitat no han de fer cap tràmit particular, ja que en la declaració que es farà el 2019 corresponent a l'any anterior ja s'ho podran deduir.