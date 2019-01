Tres de cada quatre capitals de comarca tindran un rei Baltasar de pell negra

Tres de cada quatre capitals de comarca tindran un rei Baltasar representat per una persona de pell negra a la cavalcada de Reis. Són 32 de 43 capitals, vuit més que l'any passat, segons un informe de l'organització 'Casa nostra, casa vostra'. Reus, Girona, Valls, Cervera, Solsona, Tremp, Móra d'Ebre i Moià són les capitals que enguany han passat de tenir un Baltasar pintat a tenir-ne un de pell negra. A la demarcació de Barcelona, el 84,6% de les capitals tindran un rei Baltasar de pell negra, a la de Girona un 75%, a la de Lleida un 58,3% i a la de Tarragona un 80%.

Pel que fa a Barcelona, 11 de les 13 capitals de la demarcació tindran un rei Baltasar de pell negra. Les úniques excepcions són Igualada i Berga. Aquesta última, però, s'ha compromès a "reformar la cavalcada de cara al 2020", segons ha apuntat 'Casa nostra, casa vostra" en un comunicat.

A la demarcació de Girona, 6 de les 8 capitals tindran un Baltasar de pell de negra. A la ciutat de Girona serà el primer cop. Figueres, la Bisbal, Olot i Santa Coloma de Farners repeteixen la fórmula dels darrers anys, mentre que a Ripoll i Puigcerdà el rei Baltasar portarà pintura negra a la cara. Segons 'Casa nostra, casa vostra', l'Ajuntament de Puigcerdà s'ha compromès a canviar-ho l'any que ve.

A Lleida, 7 de les 12 capitals de Ponent tindran un Baltasar de pell negra a la cavalcada. Solsona, Cervera i Tremp s'incorporen a la llista per primer any , mentre que Tàrrega, Pont de Suert, Sort, Mollerussa i Vielha seguiran tenint un Baltasar pintat. A més, a Balaguer hi haurà patges negres a la carrossa del rei Melcior i blancs a la de Baltasar amb l'objectiu de fomentar el diàleg intercultural.

Pel que fa a la demarcació de Tarragona, 8 de cada 10 capitals de comarca tindran un Baltasar de pell negra. Les novetats d'enguany són Reus, Valls i Móra d'Ebre. A més, Reus ha convidat a la cavalcada persones refugiades. El Vendrell i Gandesa són les dues úniques capitals de la demarcació que no tindran un Baltasar de pell negra.

A la Catalunya central, 4 de les 7 capitals tindran un Baltasar de pell negra. Moià i Solsona són les novetats d'enguany. Segons l'organització que ha fet l'informe, Berga i Puigcerdà s'han compromès a canviar-ho l'any que ve.

Segons 'Casa nostra, casa vostra', en les 11 capitals de comarca que mantenen un rei Baltasar amb la cara pintada els organitzadors argumenten que s'han trobat amb "dificultats per trobar persones negres als seus municipis o es remeten al pes de la tradició". L'organització ha impulsat la campanya #BaltasarDeVeritat perquè el rei Baltasar estigui representat per persones de pell negra a les cavalcades.