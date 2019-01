Interior no ha posat cap multa per treure llaços grocs de la via pública durant el 2018

Durant tot el 2018, els Mossos d'Esquadra no han interposat cap multa a ciutadans que retiressin llaços grocs de la via pública, segons assegura el Departament d'Interior en una resposta parlamentària a Ciutadans del mes de novembre que aquest dijous publica el diari Ara.

Interior argumenta que la policia catalana no té cap ''directriu ni pauta'' al voltant de la ''retirada o col·locació'' de determinada simbologia en espais públics, de la mateix manera que no té estipulat cap procediment per ''emprendre accions'' contra les persones que duen a terme l'acció. Segons Interior, els Mossos només actuen en cas que es dugui a terme de forma violenta, amb la cara tapada o danyant el mobiliari urbà, En aquest darrer cas, s'han posat 34 multes per col·locar simbologia.

El 2017, es van sancionar 39 persones per aquesta infracció lleu, danys o deslluïment mobiliari, el 2016 van ser 9 i el 2015 no se'n va multar cap.