La policia té testimonis de l'atropellament de cap d'any

El conductor que va atropellar un vianant de 25 anys a la Diagonal amb Via Augusta de Barcelona per cap d'any va fugir del lloc i va entrar al passeig central de la Rambla Catalunya, una zona per als vianants, encara que no va causar més desperfectes perquè les terrasses estaven tancades.

El subcap de la Unitat d'Investigació i Prevenció de l'Accidentalitat de la Guàrdia Urbana, el subinspector David Vázquez, va explicar que ja compten amb una desena de testimonis fiables que han pogut aportar informació rellevant i confien a poder recaptar més testimoniatges: «La resposta ciutadana ha estat brutal». Vázquez va explicar que ja han pogut albirar el vehicle en la filmació de seguretat d'un edifici de la zona.