Busquen un Peugeot 308 o un Audi A3 per l'atropellament de Barcelona

El vehicle que la Guàrdia Urbana està buscant per l'atropellament d'un noi la nit de Cap d'Any a Barcelona no és un monovolum com s'havia dit inicialment sinó un turisme d'una mida corresponent a un Peugeot 308 o un Audi A3 i és de color fosc. Així ho va explicar el sotscap de la Unitat d'Investigació de la Guàrdia Urbana, David Vázquez. La Guàrdia Urbana està analitzant les imatges de tres càmeres de seguretat d'establiments de la zona i tenen una dotzena de testimonis a qui donen molta credibilitat. El que està clar, tal com va explicar Vázquez, és que després de l'atropellament, el vehicle va fugir pel passeig central de vianants de Rambla de Catalunya fins al carrer Rosselló.

La informació de les càmeres de seguretat dels establiments serveix perquè la Guàrdia Urbana pugui anar confirmant el trencaclosques que han fet a partir de les aportacions de cada testimoni, segons el sotscap de la Unitat d'Investigació. En total, han parlat amb una quarantena de persones per aclarir els fets de la matinada de Cap d'Any que han deixat ferit greu un jove, que es troba ingressat a l'hospital Clínic de Barcelona. Segons Vázquez, el que està clar és que l'atropellament es va produir al pas de vianants de Via Augusta amb la Diagonal.