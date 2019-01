El CIS augura una gran caiguda de JxCat a les eleccions generals

ERC guanyaria les eleccions espanyoles a Catalunya amb el 21,8% dels vots a aquesta comunitat autònoma, segons les dades del darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). En segona posició se situaria el PSC amb un 18,3% per davant d'En Comú Podem, que es quedaria amb un 13,3%. El partit d'Albert Rivera i Inés Arrimadas obtindria un 8,1% dels vots i se situaria en quarta posició. Per darrere seu quedaria el PDeCAT, que cauria fins al 6,6%, molt per sota del 16,12% que va aconseguir en les darreres eleccions al Congrés del juny del 2016. Finalment, el PP es quedaria amb el 5% dels vots, també molt per sota del 13,36% dels darrers comicis. Per la seva banda, Vox, que ara no té representació al Congrés, obtindria un 0,9% a Catalunya.

En les darreres eleccions espanyoles, En Comú Podem va guanyar a Catalunya amb el 24,51% dels vots; ERC va quedar en segona posició amb 18,17%; el PDeCAT va obtenir el 13,92%; el PSC un 16,12%; el PP un 13,36% i, finalment, Cs un 10,93%.